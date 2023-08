Abbasantesa operata dopo la frattura al Palio. La cavalla non potrà più gareggiare, futuro da pensionata

Oristano

Era caduta al primo giro nella curva di San Martino. L’Italian Horse Protection chiede trasparenza al Comune di Siena

Non potrà più correre al Palio la cavalla Abbasantesa, di Mark Harris Getty, allevata da Nicola Dessì nel paese del Guilcier del quale prende il nome.

Abbasantesa, femmina baio di 7 anni, ha subito un intervento per la riduzione delle fratture, dopo l’infortunio durante la corsa dedicata all’Assunta del 16 agosto, alla primo giro nella curva di San Martino. Il Comune di Siena ha diffuso un comunicato nel quale rassicura sulle condizioni della cavalla, che ha corso per la contrada della Giraffa, e di Antine Day, dell’Istrice.

“Dopo la corsa del Palio erano stati prontamente trasportati alla clinica veterinaria Il Ceppo”, si legge nel comunicato. “I cavalli hanno reagito in modo positivo alle cure e hanno già iniziato il periodo di degenza che, per il Comune di Siena, ha come consueto obiettivo il recupero dei soggetti, grazie anche alla disponibilità del Pensionario per i cavalli da Palio”.

I due animali, insomma, non potranno più gareggiare.

Sull’infortunio della cavalla allevata nel Guilcier ha chiesto trasparenza l’associazione IHP – Italian Horse Protection: “Chiediamo al sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, di adoperarsi perché la clinica veterinaria il Ceppo mostri i referti di entrambi gli interventi e fornisca informazioni sulla convalescenza. Sarebbe un importante segnale di trasparenza e di corretto dialogo istituzionale con chi, come noi, ha evidentemente posizioni diverse ma svolge un ruolo che interpreta attivamente il sentire di numerosi cittadini”, si legge in una nota firmata dal presidente Sonny Richichi, che parla di “un Palio drammatico con un infortunio gravissimo per Abbasantesa, il cavallo della Contrada della Giraffa, che si è spezzato l’anteriore destro”.

“Il momento in cui l’arto si rompe si vede perfettamente nelle immagini trasmesse in diretta televisiva, mentre non è visibile il momento in cui si è infortunato Antine Day, il cavallo dell’Istrice”, scrive IHP.

“Si tratta di un infortunio terribile e le stringate comunicazioni ufficiali del Comune di Siena ci lasciano perplessi”, commenta il presidente Richichi. “Il Comune si limita a dire che sono perfettamente riusciti gli interventi di riduzione delle fratture“.

“La missione statutaria di IHP è difendere gli equidi e il loro benessere. Riteniamo pertanto di avere titolo ad essere informati con trasparenza e nel dettaglio su entrambi gli infortuni che si sono registrati al Palio e sulle attuali condizioni di salute degli animali”, conclude il comunicato.