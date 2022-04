Martedì 12 aprile 2022 i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria del serbatoio di Monte Mereu al servizio del centro abitato di Pula, di Villa San Pietro e della frazione di Porto Columbu nel Comune di Sarroch. Nel dettaglio, saranno installati dei nuovi misuratori di portata che consentiranno di gestire in maniera ottimale la quantità d’acqua in uscita dalle vasche d’accumulo e distribuita nelle reti idriche delle zone servite. A beneficiarne sarà l’intero sistema idrico al servizio delle utenze.

