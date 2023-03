Abbanoa deve assumere 26 addetti da impiegare nella lettura e gestione dei contatori

Oristano

Si offre contratto a tempo indeterminato. Tutti i dettagli per presentare la domanda

Abbanoa cerca 26 operatori addetti alla gestione di contatori e misure di consumo da inserire in organico con contratto a tempo indeterminato.

Le figure ricercate opereranno in tutto il territorio regionale, sia in squadra che in singolo, e si occuperanno delle rilevazioni dei consumi, la gestione dei dati acquisiti e la segnalazione di eventuali anomalie attraverso l’utilizzo di tablet o palmari.

Tra i requisiti di ammissione alla selezione il possesso della cittadinanza italiana o di un paese membro UE (con presupposto di un’adeguata conoscenza della lingua italiana), godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali e l’idoneità fisica a ricoprire il ruolo. È inoltre obbligatorio il possesso del diploma di scuola media inferiore e della patente B in corso di validità.

Le selezioni consisteranno in una prova psicoattitudinale a risposta multipla e un colloquio orale finalizzato alla verifica del possesso della professionalità, le capacità, le conoscenze e le attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire. Sarà inoltre predisposta una prova preselettiva nel caso in cui venissero presentate più di 55 candidature e verterà sulle materie di studio che verranno indicate sul portale di Abbanoa.

Tempo fino al 28 marzo per inoltrare la propria candidatura attraverso il form online disponibile nella pagina dedicata del sito di Abbanoa al seguente link. Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione dei requisiti di ammissione (scaricabile qui ), il curriculum vitae e la copia del documento d’identità in corso di validità.

Per informazioni è possibile inoltrare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. specificando nell’oggetto il codice della selezione “RIF. 01/23”. Il bando completo e tutte le documentazioni necessarie sono disponibili nel sito di Abbanoa al seguente link .

