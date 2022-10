Cagliari

Numerose posizioni da coprire in diverse sedi, sia per diplomati che per laureati

Decine di offerte di lavoro in tutta la Sardegna da Abbanoa SpA. Le procedure di selezione del personale prevedono prove scritte e orali.

Tra le figure professionali richieste, quella di operatore nella distribuzione e nei lavori sulla rete idrica, con sei assunzioni a tempo indeterminato nelle sedi di Lanusei e Tortolì e dieci con lo stesso tipo di contratto a Olbia, Tempio, Arzachena e Palau.

Le mansioni saranno legate alla manutenzione della rete idrica e al suo ripristino in caso di mancato funzionamento, alle quali si aggiungono inoltre l’esecuzione degli allacci al sistema fognario.

I requisiti generali per la partecipazione alle selezioni – comuni a tutte le offerte – sono il possesso della cittadinanza italiana o europea, il godimento di diritti civili e politici, l’assenza di condanne e l’idoneità fisica al lavoro.

I candidati per il ruolo di operatori dovranno inoltre essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell’esperienza di almeno due anni nel lavoro di idraulico.

L’altra assunzione a tempo indeterminato, stavolta a Cagliari, riguarda la figura di responsabile UO internal auditing: un ruolo con diverse mansioni che spaziano dall’analisi della correttezza dei dati di bilancio e alla loro gestione, fino al controllo dell’adeguatezza delle attività di controllo dei rischi aziendali.

Tra i requisiti specifici la laurea magistrale e un’esperienza triennale nelle attività di internal audit e compliance normativa.

Le candidature per le selezioni delle figure a tempo indeterminato dovranno essere inoltrate entro il 25 novembre.

Tempi più stretti per la presentazione delle domande per l’assunzione di 27 addetti amministrativi a tempo determinato – con base di lavoro sempre nel capoluogo – con scadenza fissata per il 3 novembre. I candidati, oltre al possesso del diploma, dovranno aver maturato un’esperienza di almeno 18 mesi in posizioni analoghe.

Tutte le informazioni per le candidature sono disponibili sul sito di Abbanoa nella sezione Lavora con noi.

