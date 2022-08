Abbanoa: aggiudicato appalto 6 mln per 2 interventi Sassari - Sardegna

Un investimento da sei milioni di euro per rivoluzionare il sistema idrico della città di Sassari: Abbanoa ha aggiudicato la gara d'appalto per realizzare la nuova condotta di collegamento tra Monte Oro e via Milano e rifare le principali condotte al servizio del centro storico. I lavori saranno eseguiti dall'impresa On Tecnology che ha sede a Porto Torres. L'intervento rientra nel programma di investimenti per l'ammodernamento delle infrastrutture del Servizio idrico integrato: priorità del Consiglio d'Amministrazione guidato dal presidente Franco Piga.

I lavori previsti per i prossimi mesi riguarderanno due distinti cantieri. Il principale intervento interessa la realizzazione del nuovo collegamento tra Monte Oro e via Milano. Si tratta di una delle "arterie" fondamentali per il sistema di approvvigionamento idrico della città. Oggi l'impianto di sollevamento di Monte Oro consente di alimentare diversi quartieri con l'acqua prodotta dal potabilizzatore di Truncu Reale. Il resto della città è alimentato tramite il serbatoio di via Milano che invece riceve l'acqua prodotta dal potabilizzatore del Bidighinzu. Il collegamento tra le due parti consentirà di gestire l'intero sistema in maniera ottimale.

Per quanto riguarda la parte antica della città, sono diverse le nuove condotte che saranno realizzate e che consentiranno di attraversare il centro garantendo i collegamenti alle reti secondarie. Una prima condotta sarà realizzata lungo via Umberto da via Sorso a via Politeama. Da qui partirà la diramazione per alimentare il nodo di piazza Cavallino de Honestis/Largo Cavallotti. Una seconda diramazione passerà per via Cagliari, supererà piazza Castello e proseguirà verso via Torre Tonda. La sistemazione delle condotte in piazza Castello consentirà di eliminare le interferenze con l'area museale (il Barbacane) mentre la nuova condotta di via Umberto consentirà di dismettere una vecchia tubatura in via Trieste.

Per limitare i disagi, evitando lo sbancamento della strada e riducendo i tempi del cantiere, una particolare tecnica di risanamento delle condotte sarà attuata per via Torre Tonda. Si tratta del relining: in pratica dentro le vecchie tubature sarà infilata una guaina flessibile, realizzata con materiali ultraresistenti, che aderirà alle pareti consentendo all'acqua di scorrere in tutta sicurezza.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna