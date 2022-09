L’ultima sanzione amministrativa risale a pochi giorni fa e riguarda un caso di abbandono irregolare di rifiuti in via La Sila. “In quella zona della città al Comando della Polizia locale e all’Assessorato all’Ambiente erano pervenute diverse segnalazioni – osserva l’Assessore all’Ambiente del Comune di Oristano Maria Bonaria Zedda -. Gli agenti della Polizia locale a seguito di scrupolosi accertamenti hanno così individuato il responsabile al quale hanno comminato una sanzione amministrativa di 250 euro”.

“Sul tema del rispetto dell’ambiente abbiamo il dovere di osservare il massimo dell’attenzione e i controlli sono più che doverosi – spiega il Sindaco Massimiliano Sanna -. È un fatto di civiltà, ma anche di rispetto verso la città dove tutti viviamo e che tutti vorremmo sempre più pulita e più bella. L’appalto di igiene urbana è quello per il quale il Comune, e i cittadini che pagano la TARI, investono più risorse. Non è né piacevole né ammissibile che lo sforzo di tanti cittadini scrupolosi sia vanificato da pochi singoli che non rispettano le più basilari regole di convivenza civile”.

Fonte: Link Oristano

