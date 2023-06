Abbandonati in un’area colma di rifiuti: tre gattini salvati dalle volontarie

Zeddiani

Accuditi da una di loro, sono tornati alla vita e a breve cercheranno casa

Erano inermi, abbandonati tra il fogliame secco e i rifiuti: tutto faceva pensare al peggio. Così sono stati trovati, due giorni fa, da alcune volontarie tre gattini, gettati in un’area verde nei pressi del distributore, ormai dismesso, di Zeddiani, vicino alla Statale 131.

“Sembravano morti”, racconta Lorenza, che insieme a Marianna, li ha recuperati. “Ma uno di loro ha alzato la testa, prima di ributtarla immediatamente a terra, privo di forze. Li abbiamo subito presi e portati in macchina al fresco, per farli riprendere”.

Ora i tre cuccioli, di soli 20 giorni, stanno bene: ricevono le amorevoli cure di Lorenza che si sveglia tutte le notti ogni due ore per dar loro da mangiare.

“Hanno subito avuto bisogno di un bagnetto antipulci perché ne erano pieni e non potevamo dargli l’antiparassitario perché troppo piccoli”, spiega la volontaria. “Mangiano latte di capra e in polvere e cominciano a fare le fusa”.

Sono due maschietti e una femminuccia e, dopo lo svezzamento, saranno dati in adozione.

Sulla pagina Facebook Maria Pets si possono seguire tutti i loro progressi, per non perdersi l’annuncio della ricerca di una famiglia per i tre cuccioli. E se lo si desidera sostenere le volontarie.

“Non chiediamo mai denaro”, spiegano, “ma ogni offerta di pappa o altro materiale, come le traverse, ci aiuta molto”.

“Abbiamo in stallo diversi cani e gatti”, fanno sapere. “Una mammina con tre cuccioli in pre-affido, un’altra gatta da sterilizzare presa con la gabbia trappola: una cucciola incinta, probabilmente ingravidata al primo calore”.

L’episodio non è il primo alla quale le volontarie oristanesi devono far fronte: anche in provincia di Oristano l’abbandono delle cucciolate casalinghe è una piaga alla quale spesso le volontarie devono dare risposta da sole.