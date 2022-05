CASTIADAS, ABBANDONATI IN UN SACCO DELL’ IMMONDIZIA, QUATTRO CUCCIOLI CERCANO CASA.

L’ appello di una residente del posto che ha assistito all’ abbandono e soccorso quattro cuccioli che aspettano una famiglia per sempre:

” Castiadas, dove risiedo, nella strada che da casa mia porta al paese, ho assistito in diretta all’abbandono di quattro cuccioli. Col mio compagno in auto ci siamo fermati poco prima di quella che appariva come dell’immondizia, lasciata sul posto.Giunta innanzi, ho visto che si muoveva e ho capito trattarsi di cagnolini. Li abbiamo raccolti e portati a casa con noi. Siamo riusciti con grande impegno e fatica a darne uno soltanto. Abbiamo già nove animali, praticamente tutti abbandonati nei pressi di casa e quindi adottati, perciò non siamo in grado di tenerli. Vorremmo trovare per questi maschietti meravigliosi di circa due mesi una famiglia amorevole, che se ne prenda cura. Stiamo cercando, cercando e cercando senza risparmiarci. I cuccioli hanno subìto un trauma terribile e veramente vorremmo dare loro un futuro. Grazie per la vostra attenzione

Per info 3297110242 è il numero di telefono, tenendo presente che dove abitiamo praticamente non esiste segnale per conversare al telefono.

