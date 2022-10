La storia di questa bellissima e soprattutto dolcissima gattina bianca mette in rilievo la triste realtà degli abbandoni. Un gatto quando viene abbandonato in un territorio già dominato da altri gatti, vive il terrore dell’ inserimento, perché non viene accettato da quelli già presenti. Verrà attaccato, allontanato impedendo anche la possibilità di cibarsi, l’ unica alternativa è l’ allontanamento andando incontro alla fame. Viviamo in un mondo urbanizzato, dove il procacciarsi il cibo è diventato difficile anche per i gatti più tenaci.

Pensateci prima di compiere un gesto così crudele e privo di scrupoli, perché li state condannando a morte certa.

La dolcissima gatta Bianca, di circa tre anni, è stata recuperata da una colonia con i suoi gattini. I piccoli sono stati già dati in adozione e lei sterilizzata. Non è adatta alla vita di colonia perché troppo buona, mangiava se rimaneva qualcosa e veniva picchiata dagli altri gatti. È stata già sterilizzata e chi la tiene in stallo pensa che prima fosse una gatta domestica abbandonata in seguito.

La gattina si trova a Mores in provincia di Sassari.

Info al +39 391 367 5469

