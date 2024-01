Abbandona 50 kg di rifiuti in strada, i carabinieri lo identificano dalle bollette e dai pacchi: 37enne denunciato a Gesturi.

E’ accaduto questa mattina a Gesturi. I carabinieri hanno denunciato un 37enne per violazione del codice dell’ambiente e abbandono di rifiuti speciali non pericolosi. L’uomo, disoccupato, avrebbe avuto tutto il tempo necessario per fare la raccolta differenziata domestica e smaltire in modo corretto i rifiuti prodotti. A quanto pare, invece, non lo ha fatto. Transitando di primo mattino in una strada comunale del paese, una pattuglia di militari ha notato tre buste di spazzatura indifferenziata, praticamente nuove: 50 chili circa di rifiuti, appena inopinatamente rilasciati in quel sito. I due carabinieri hanno rovistato all’interno dei sacchi nella speranza di poter riconoscere lo sconosciuto che aveva deciso di buttare quelle buste lì, in un luogo praticamente incontaminato. In diversi documenti era presente il nome del proprietario dell’immondizia: bollette e corrispondenze varie indirizzate a lui, plichi Amazon con tanto di destinatario, hanno condotto i militari a riconoscere e a individuare chi avesse attentato alla bellezza di quel piccolo paradiso ambientale.