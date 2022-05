AAA cercasi una famiglia per il buonissimo Sansone: “Non sai quanto mi fa male vederti così”

UNA FAMIGLIA PER IL BUONISSIMO SANSONE. CHI LO ADOTTA? L’ APPELLO DELL’ ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI TEULADA: ” SANSONE SONO QUI CON TE, QUESTO TEMPO NUVOLOSO E PIOVOSO TI RENDE SEMPRE TRISTE, NON SAI QUANTO MALE MI FA VEDERTI COSÌ. TI HO DATO LA PAPPA, TI HO FATTO FARE LA PASSEGGIATA MA AL RIENTRO TE NE SEI ANDATO IN CUCCIA E QUEL FACCINO TRISTE MI FA MALE. SAPPI CHE NON MI ARRENDERÒ NEL CERCARTI UNA FAMIGLIA, MOLTI PENSERANNO CHE SEI TROPPO GRANDE, MA CREDETEMI È GRANDE MA NON CERCA NULLA, LUI È BUONO, LA SUA PECCA? È UN PREDATORE. QUINDI NIENTE GATTI, GALLINE, CONIGLI. PER LUI CERCO UNA FAMIGLIA SERIA E COMPETENTE CON UN GIARDINO IN SICUREZZA NIENTE DI PIÙ. SIAMO DISPOSTE ANCHE A DONARVI LA SUA AMATA CUCCIA, MI AIUTATE PERFAVORE? VE LO CHIEDO CON IL CUORE IN MANO, MI FA MALE CHE LUI STIA LI DA SOLO. PER INFO 3496919620 SANSONE 8ANNI CHIPPATO CASTRATO VACCINATO REGOLARMENTE TESTATO LEISHMANIA NEGATIVO

