A Zeddiani un piano triennale da due milioni per le opere pubbliche

Gran parte delle spese previste a bilancio riguardano il funzionamento dell’ente. Ammontano a circa 770.000 euro le spese programmate per organi istituzionali, segreteria, risorse umane, funzionamento uffici, spese per il cantiere e piccole manutenzioni. Tra le spese riguardanti la polizia locale e amministrativa, spiccano i 41mila euro previsti per il mantenimento dei cani detenuti presso il canile convenzionato. Una somma rilevante, che dimostra quanto ci sia da lavorare in tema di corretto possesso di animali, spesso non iscritti all’anagrafe, non sterilizzati e abbandonati nel territorio. Tante le segnalazioni fatte dai cittadini, probabilmente non consapevoli del fatto che ogni animale rinvenuto e consegnato al canile comporta una spesa annua di oltre 1.000 euro.

Il Consiglio comunale di Zeddiani ha deliberato all’unanimità l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. Sono stati approvati anche il documento unico di programmazione e un piano triennale per le opere pubbliche da 2 milioni di euro. In materia di entrate, da segnalare la scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Claudio Pinna di non aumentare l’imposizione fiscale a carico delle famiglie. Rimangono sostanzialmente invariate, infatti, le tariffe vigenti dei tributi principali.

A Zeddiani ok al bilancio di previsione. C'è un piano triennale da 2 milioni per le opere pubbliche

Circa 50.000 euro sono destinati alle politiche legate all’istruzione. Il Comune continuerà a promuovere i servizi di fornitura dei libri, le borse di studio, i contributi per il diritto allo studio, il servizio mensa per la scuola dell’infanzia e il servizio di trasporto per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. È inoltre in arrivo un premio di laurea per gli studenti meritevoli. Rientrano tra gli interventi di ammodernamento programmati dall’amministrazione nuovi lavori nell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia.

Oltre 30.000 euro sono destinati alla biblioteca e agli eventi e servizi culturali e ricreativi. L’amministrazione comunale ha aderito alla Fiera del Libro di Iglesias e ha partecipato al bando Cepell 2020, rivolto agli enti locali che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge”, insieme ai comuni di Oristano e Iglesias. Garantito il mantenimento della Scuola Civica di Musica, servizio importante per la comunità. L’amministrazione punta inoltre a riproporre l’evento la “Favola bella” di Zia Veronica, una mostra itinerante che già alla sua prima edizione diede ottimi risultati in termini di gradimento e partecipazione.

Quasi 7.000 euro sono previsti per la promozione sportiva ed il tempo libero; 114.000 euro l’importo previsto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Altra consistente fetta del bilancio è riservata alle politiche sociali e per la famiglia. Verrà garantito il mantenimento del servizio di socializzazione per adulti e anziani, che presto andrà nuovamente in appalto. La Giunta guidata da Claudio Pinna spera di riattivarlo presto, appena la situazione sanitaria la consentirà.

L’amministrazione intende poi rinnovare il servizio destinato ai minori, spazio giovani o ludoteca, che verrà nuovamente bandito a seguito di un’indagine sociale mirata a comprendere le reali esigenze e aspettative delle famiglie del paese. È previsto anche un nuovo spazio di aggregazione autogestito dai giovani.

La Giunta ha chiarito che saranno garantiti e, laddove possibile, potenziati tutti i servizi di intervento per le fasce deboli, per i minori e le famiglie in difficoltà, per il contrasto ai disagi di tipo sociale ed economico. Saranno mantenuti anche tutti i servizi verso i portatori di disabilità, il reddito di inclusione sociale e le misure di sostegno già consolidate.

Importanti innovazioni riguardano le attività di inserimento socio-lavorativo e i progetti estivi per i giovani, finanziati con fondi di bilancio. Tra le spese in conto capitale, verrà ultimato il cofinanziamento del progetto di efficientamento energetico in corso di esecuzione negli edifici comunali.

Oltre 35.000 euro saranno destinati alla manutenzione degli immobili dell’ente. L’amministrazione comunale ha segnato in agenda interventi di manutenzione delle strade rurali, senza dimenticare il sostegno alla compagnia barracellare di San Vero Milis, operante anche nelle campagne di Zeddiani.

Da Roma sono arrivati 100.000 euro per interventi di efficientamento energetico. Il Comune li destinerà interamente alla riqualificazione e all’ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica. Le risorse consentiranno una prima fase di ammodernamento, verso un sistema migliore, più efficiente ed economico.

Un occhio di riguardo anche per il cimitero comunale. Tra i tanti lavori previsti, per un totale di 45mila euro, la rivisitazione degli intonaci e degli ingressi, e l’installazione di nuovi loculi.

Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche, che consiste in oltre 2 milioni di euro di interventi, in parte già finanziati, l’amministrazione comunale prevede ulteriori lavori nella chiesa parrocchiale, manutenzione straordinaria di strade (asfalti) e marciapiedi, manutenzione delle strade rurali, interventi di messa in sicurezza del territorio, riqualificazione completa dell’edificio ex scuola elementare e contributi ai privati per il completamento delle facciate.

Infine merita una sottolineatura il lavoro che verrà svolto dagli uffici a completamento delle opere già avviate e non concluse: si passa dalla messa in rete degli impianti fotovoltaici comunali, al completamento dell’impianto di videosorveglianza, fino ad arrivare restauro del sagrato della chiesa Madonna delle Grazie, all’adozione del piano particolareggiato del centro matrice e alla manutenzione della piazza del Sole.

Lunedì, 3 maggio 2021

