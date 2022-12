Il pranzo di Sardara, una cinquantina fra politici, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, amministratori es esponenti della sanità, ebbe un’eco fortissima anche a livello nazionale, proprio per la singolarità della vicenda. E non è mai stato chiarito cosa ci facesse a Sardara, in pieno lockdown e con divieto assoluto di banchetti e riunioni, un gruppo composto da persone così diverse fra loro, accomunate però dal fatto di essere tutti esponenti di spicco ognuno nel proprio ruolo in Sardegna.

È Antonio Casula il nuovo direttore generale di Forestas, l’Agenzia Forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente. La nomina è arrivata durante la seduta di oggi della Giunta regionale. Già comandante del Corpo forestale, Casula era stato sollevato dall’incarico dopo la partecipazione al celeberrimo pranzo di Sardara nell’aprile 2021 in pieno lockdown, ma il giudice del lavoro lo scorso agosto ne aveva deciso il reintegro alla guida del Corpo forestale. Ora Casula prende il posto del facente funzioni Maurizio Malloci.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail