A Villaputzu inaugurato il viale del Donatore

VILLAPUTZU. Questa mattina, venerdì 27, è stato inaugurato a Villaputzu il “Viale del Donatore”, prolungamento della via Fogazzaro. Il nastro inaugurale è stato tagliato, dopo la benedizione impartita dal parroco di Villaputzu don Franco Serrau, da Sandro Porcu, sindaco del paese del Sarrabus, e da Luciano Salis presidente del gruppo intercomunale del Sarrabus dell’associazione italiana per la donazione degli organi (Aido). Sono state poi messe a dimora da alcuni studenti dell’istituto comprensivo diverse piante di lecci offerte dall’Agenzia regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FO.RE.S.T.A.S.). La piantumazione dell’intero viale sarà completata in autunno. E’ stata anche posizionata una stele commemorativa realizzata con marmo di Orosei dallo scultore Cristian Murgioni. La cerimonia inaugurale è stata organizzata dall’Aido con la finalità di sensibilizzare e promuovere la donazione di organi, tessuti e cellule finalizzata al trapianto. (Gian Carlo Bulla)

Fonte: La Nuova Sardegna