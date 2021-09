A Villanovaforru sono arrivati i primi profughi afghani: “Faremo il possibile per aiutarli”

Sono partiti dall’aeroporto di Kabul a bordo di uno degli aerei Italiani e, poi, sono stati assegnati alla Sardegna. Eccoli, i primi profughi afghani che saranno ospitati a Villanovaforru. Ieri l’arrivo, anche per loro, al porto di Cagliari: dopo le visite mediche dell’Ats e cibo e acqua offerti da Caritas e Croce Rossa, una famiglia è stata trasferita nel paese della Marmilla. A darne notizia è lo stesso sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis. Che, su Facebook, ha scritto un post all’insegna dell’accoglienza: “Ieri sono arrivati a Villanovaforru i primi profughi afghani. Madre, padre e quattro figli. Sballottati e stanchi, in pena per tutto ciò che è successo. Però anche desiderosi di guardarsi attorno, assestarsi, capire da dove ricominciare”.“Nessuno può stare davvero bene lontano da casa sua, ma noi faremo il possibile per aiutarli in un nuovo inizio”.