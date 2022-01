A Villacidro boom di casi Covid, 84 positivi e quindici persone in isolamento

Boom di casi Covid a Villacidro. Dai dati ufficiali emerge che ci sono 84 positivi, tutti blindati in casa, un cittadino ricoverato in ospedale, mentre quelli in quarantena fiduciaria sono 15. A fornire i numeri è il sindaco Federico Sollai: “Considerato che l’incremento dei casi ha negli ultimi giorni subito un incremento esponenziale, si raccomanda di rispettare scrupolosamente le prescrizioni normative e comportamentali, osservando rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherine e l’igienizzazione frequente delle mani”.

Non è prevista, al momento, nessuna ordinanza restrittiva in paese: “Bisogna contenere la diffusione del virus e tutelare la salute di tutti”.