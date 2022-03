In particolare si possono donare garze, cerotti antidolorifici, antinfiammatori, antibiotici a lungo spettro, alcool, disinfettanti, saponi, dentifrici, spazzolini, assorbenti, shampoo, ma anche prodotti come riso, pasta, legumi, tonno e biscotti, o, ancora, omogeneizzati, vestiti per bambini, salviette, pannolini, salviette umidificate e latte in polvere.

Villa Verde si mobilita a sostegno dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandro Marchi ha promosso una raccolta di medicinali, generi alimentari a lunga conservazione e beni per i bambini.

Sandro Marchi

“Dopo esserci messi a disposizione della Prefettura”, ha dichiarato Sandro Marchi, “abbiamo contattato il Consolato dell’ Ucraina in Sardegna per capire come muoverci e quali fossero le reali necessità dei profughi in arrivo nell’isola. Raccoglieremo in particolare medicinali, alimentari di lunga durata e prodotti per i bambini”.

“Tanti cittadini ci stanno chiedendo come possono aiutare i profughi”, ha proseguito il sindaco di Villa Verde, “sono certo che la Marmilla farà la sua parte e non si tirerà indietro”.

Tra le possibili modalità per aiutare i profughi in arrivo dall’Ucraina ci sono anche le donazioni economiche. Nell’avviso pubblicato dal Comune di Villa Verde è indicato l’iban IT29E0839960280000000126051, intestato all’Associazione Ucraina in Sardegna. Chi volesse donare è tenuto a indicare come causale “Emergenza Ucraina”.

Giovedì, 10 marzo 2022

