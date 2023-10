A Villa Verde si parla delle opportunità del territorio con il nuovo evento di Ruralab

Villa Verde

Esperienze a confronto per stimolare l’innovazione nell’Alta Marmilla

Prosegue il cammino di Ruralab, il living lab dell’Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla nato per favorire l’innovazione del territorio: in programma domani – 12 ottobre – un nuovo importante evento.

L’appuntamento è alle 17 presso il Centro di produzione culturale “Move The Box” del Consorzio Due Giare di Villa Verde con l’incontro dal titolo “Pubblico spettacolo e rigenerazione a base culturale dei territori”.

L’evento vedrà la partecipazione di professionisti ed esperti del settore, che condivideranno con il pubblico le proprie esperienze e visioni innovative sui settori della cultura e dello spettacolo. Parteciperanno gli ospiti Salvatore Cubeddu da EjaTv, l’esperta dell’area cultura Roberta Ida Muscas, e Ornella D’Agostino, da Carovana SMI.

Subito dopo l’evento seguirà l’inaugurazione dell’incubatore di Ruralab. Questo spazio, dedicato alla crescita e allo sviluppo delle idee, troverà casa all’interno del Centro di produzione culturale “Move The Box” – Consorzio Due Giare di Villa Verde. Sarà un punto di riferimento per coloro che desiderano dare vita a progetti imprenditoriali, contribuendo in modo tangibile all’innovazione dell’Alta Marmilla.

Il progetto. Ruralab è il living lab realizzato negli spazi di Baressa e Villa Verde, nato per favorire l’innovazione e accogliere potenziali innovatori nel territorio dell’Alta Marmilla. L’obiettivo del progetto è quello di stimolare l’innovazione nel territorio dell’Alta Marmilla, supportando imprese e progetti innovativi per inserirli in un ecosistema locale e regionale.

È un progetto dell’Unione di Comuni Alta Marmilla, realizzato con il supporto della Regione Sardegna e Sardegna Ricerche e implementato da una rete di imprese partner, composta da Apply Consulting, FCA Consulting e Abinsula, che da più di 10 anni lavorano nei territori per stimolare lo sviluppo tecnologico, economico e sociale della Sardegna.

