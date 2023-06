A Ussana il primo ufficio postale con servizi e certificati Pa - Sardegna

(ANSA) - USSANA, 29 GIU - L'ufficio postale di Ussana, è il primo ufficio postale Polis" della Sardegna nel quale da oggi sono disponibili i servizi della Giustizia amministrativa con la possibilità di presentare le istanze di nomina amministratore di sostegno e rendicontazione stato patrimoniale assistito", secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero della Giustizia e Poste Italiane.

Inoltre, nella stessa sede sono disponibili i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere allo sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "Obis m", che riassume i dati informativi relativi all'assegno pensionistico.

I nuovi servizi saranno erogati negli sportelli e le sale dedicate degli uffici postali che saranno abilitati e, successivamente, anche in modalità digitale grazie all'attivazione sull'intero territorio nazionale di 4.000 totem che permetteranno al cittadino di effettuare le richieste in modalità self, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

"Richiedere i servizi a sportello o nelle sale dedicate - spiega Matteo Frigau, direttore dell'ufficio postale di Ussana - è semplice e veloce. Basta presentare all'operatore un documento di identità e il codice fiscale nel caso dei certificati Inps oppure un documento di identità, il codice fiscale e la relativa documentazione allegata nel caso degli atti di volontaria giurisdizione. Una volta scelto il servizio di cui si ha necessità, sarà sufficiente seguire le indicazioni dell'operatore per ottenere quanto richiesto".

I servizi possono essere richiesti anche negli uffici postali "Polis" di Gesturi e Villa San Pietro.

Oltre ai certificati previdenziali e giudiziari nei prossimi mesi sarà possibile ottenere certificati anagrafici e di stato civile, carta d'identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. (ANSA).



