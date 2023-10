A Uras una festa di sport in ricordo delle vittime dell’alluvione. A Lagana e Ferru la 10 km di corsa

Uras

Ieri la sesta edizione della manifestazione promossa dalla Pro loco in collaborazione con i Runners Oristano

Mario Lagana dell’Atletica Edoardo Sanna Elmas e Roberta Ferru della Cagliari Atletica Leggera hanno vinto ieri la sesta edizione della “Uras Corre… per non dimenticare”, manifestazione regionale di corsa su strada organizzata dalla Pro loco in collaborazione con la società Runners Oristano, in ricordo delle vittime della tragica alluvione di 10 anni fa.

La gara, promossa sotto l’egida della Fidal Sardegna, prevedeva un percorso di 9.950 metri, con partenza dal parco della chiesa di Sant’Antonio.

Tra gli uomini, alle spalle di Lagana si sono piazzati Gianluca Salaris (Macomer Runners) e Giuseppe Stara (Dinamica Sardegna di Oristano). Appena fuori dal podio Andrea Melis (Macomer Runners).

Tra le donne, invece, dietro la master SF55 Roberta Ferru, si sono classificate Elisa Cau (Polisportiva Runners Oristano) e Veruska Figus (Atletica Arborea). Quarta posizione per Patrizia Passerò (Amatori Terralba).

Sul sito della Fidal sono a disposizione le classifiche complete . Oltre alla gara competitiva c’è stato spazio anche per una camminata ludico-motoria di cinque chilometri.

Lunedì, 30 settembre 2023