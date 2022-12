Uras

Sono trascorsi quasi 40 anni dalla donazione fatta da suor Luisa al Comune

Dopo quasi 40 anni finalmente arriva il tanto atteso taglio del nastro per la comunità integrata “Casa Piras”, una struttura comunale pronta ad accogliere 24 anziani non autosufficienti a Uras. Questa mattina all’inaugurazione assieme alle autorità cittadine c’erano anche gli ex sindaci che si sono succeduti nelle varie fasi della costruzione dell’edificio.

La gestione di Casa Piras è stata affidata della cooperativa cagliaritana Adi 2009, che il 23 settembre aveva firmato il contratto e ha garantito l’inizio delle attività nelle prossime settimane.

Casa Piras è un progetto per il quale si è lavorato a lungo: la sua storia iniziò il 15 giugno del 1983, quando la religiosa Mariuccia Piras, suor Luisa, davanti al notaio Passino e in presenza dell’allora sindaco Antonio Melis, firmò l’atto di donazione della casa e del terreno circostante al Comune di Uras, che avrebbe dovuto farne una residenza per anziani.

Da allora, tante persone hanno dato il loro contributo per la realizzazione dell’opera, con impegno e donazioni.

Dopo varie vicissitudini e intoppi, causati anche da cambi di normative che hanno imposto adeguamenti continui, si è arrivati al passo conclusivo.

“Per il continuo e costante impegno mostrato in questo lungo periodo di tempo”, ha affermato il sindaco di Uras Samuele Fenu, “vogliamo ringraziare, nominandoli uno per uno, i sindaci quali rappresentanti delle amministrazioni che si sono avvicendate, a cominciare dal professor Antonio Melis, per continuare con il nostro grande sportivo, l’insegnante Remo Pia, il signor Efisio Meloni, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente, il dottor Aldo Rizzetto, il ragioniere Gerardo Casciu e la dottoressa Annamaria Dore”.

“Ringraziamo tutti i progettisti e i tecnici che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera”, ha concluso il sindaco Fenu, “senza dimenticare tutto il personale comunale che a diverso titolo, nel corso degli anni, ha dato il suo contributo e coloro che, in questi ultimi sei mesi, hanno lavorato intensamente per superare gli ultimi scogli burocratici e tecnici per far si che entro l’anno corrente venisse inaugurata la struttura”.