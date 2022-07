A Uras si insedia il nuovo consiglio comunale. I saluti del sindaco e della minoranza

Uras Eletta anche la nuova commissione elettorale Con la proclamazione all’unanimità degli eletti e l’insediamento del Consiglio comunale, è iniziato il quinquennio del nuovo sindaco di Uras Samuele Fenu. Il primo cittadino ha giurato nel giardino della piazza di Sant’Antonio, davanti alla chiesa risalente al XVI secolo, uno degli edifici storici del paese. Una cornice suggestiva che ha coinvolto numerosi partecipanti, tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Il sindaco Fenu, alla sua prima esperienza politica, è apparso da subito emozionato per l’incarico affidatogli. “L’approvazione che mi avete concesso mi riempie di gioia”, ha detto. “Ringrazio chi mi ha sostenuto e consigliato nel percorso che mi ha portato alla candidatura, comprese le persone che hanno cooperato al progetto elettorale con le loro proposte e idee”, ha poi aggiunto. Parole di gratitudine anche per i consiglieri dei due gruppi di minoranza, composti da Maria Rita Porcu e Salvatore Tuveri e dalla sindaca uscente Anna Maria Dore e Aldo Tullio Rizzetto, per la correttezza e il rispetto dimostrati durante la campagna elettorale, auspicando che il dialogo si rafforzi nei prossimi cinque anni. “I progetti avviati dalla sindaca uscente saranno portati avanti in questo mandato”, ha assicurato alla consigliera Dore, che per la prima volta siederà sui banchi dell’opposizione. “Da esordiente, chiedo la massima collaborazione tra i consiglieri, sia di maggioranza e di minoranza”, ha ribadito il primo cittadino, osservando il suo gruppo e i due della minoranza: “Insieme “, ha aggiunto il sindaco, “possiamo operare al meglio per il benessere della nostra comunità e rendere l’azione dell’amministrazione più efficace per fornire i servizi ai cittadini, soprattutto a chi si trova in situazioni di disagio”. Fenu ha poi parlato dei prossimi cinque anni: “Il mandato che ci è stato affidato non è semplice, con la crisi globale, la pandemia e le guerre stanno lacerando il tessuto sociale ed economico del territorio. Dobbiamo però reagire e mostrare il nostro lato migliore”. “I problemi che dovremo affrontare non saranno di facile soluzione”, ha sottolineato il nuovo sindaco. Occorrono responsabilità nelle scelte dei bisogni. Per questo c’è la necessità dell’aiuto di tutti, comprese le associazioni, lavorando insieme alle amministrazioni dei comuni limitrofi”. Il sindaco ha poi concluso il suo discorso con un messaggio di speranza: “Auguro a questo consiglio, affinché possa lavorare in modo valido e proficuo. Possiamo e dobbiamo rendere tutti insieme il nostro paese più bello, più verde, più forte, più giusto, più giovane, innovativo e più piacevole e attrattivo da vivere per noi e per gli uresi di domani. Viva Uras!”. Durante il consiglio comunale, hanno preso la parola le capogruppo della minoranza. Ha cominciato Anna Maria Dore, facendo prima un augurio alla nuova amministrazione, poi una carrellata dei progetti intrapresi dalla scorsa consiliatura da lei guidata. “Siete un’amministrazione avvantaggiata, rispetto a quelle che si sono succedute in questi 20 anni. Siete fortunati perché vi ho lasciato un’eredità enorme. Non solo progetti ma anche finanziamenti”, ha detto la consigliera Dore. “Vi ho lasciato la casa di riposo che sarà aperta a breve, il finanziamento per la zona Pip, il progetto per via Emilio Lussu, vi ho lasciato la programmazione territoriale, con le opere per gli impianti sportivi e il centro diurno, il campo da hockey. Anche il finanziamento per il rimodernamento della piazza di chiesa, dei progetti sui ponti e per la zona di San Salvatore, l’adesione al distretto rurale del giudicato di Arborea.

Il gruppo di minoranza composto da Aldo Tullio Rizzetto e Anna Maria Dore

“Una cosa non vi lascio, la bacchetta magica, quella non ce l’ho in dotazione”, ha aggiunto ironica. “Fare il sindaco non è semplice ma non è impossibile: è stare a disposizione della comunità 24 ore su 24. L’ho fatto con piacere, con orgoglio. È stato un quinquennio molto difficile, c’è stata la pandemia. Però sono andata avanti con il sorriso e con determinazione. Mi auguro che i progetti che ho intrapreso vadano avanti”, si è auspicata. “Vi auguro di trovare un dialogo con la minoranza, di trovare il confronto e di non perdere mai la fiducia e la voglia di andare avanti per la comunità. Uras ha bisogno di un’amministrazione paziente e disponibile. Spero che Uras lo trovi anche in questa amministrazione, come è successo con la mia”, ha concluso Anna Maria Dore. L’altra capogruppo di opposizione, Maria Rita Porcu, dopo gli auguri al sindaco e al nuovo consiglio, ha anticipato che porterà avanti i progetti delineati dal suo gruppo durante la campagna elettorale, alcuni dei quali comuni a quelli proposti dal sindaco eletto, assicurando piena solidarietà e collaborazione alla maggioranza.

I consiglieri di minoranza Maria Rita Porcu e Salvatore Tuveri

Confermata la giunta comunale, con Alberto Cera come vicesindaco, a cui sono state affidate le deleghe di politiche sociali, pubblica istruzione e sport. Rita Piras è la nuova assessora ai lavori pubblici, urbanistica, sicurezza del territorio, mobilità, ambiente e agricoltura, mentre Luca Schirru è assessore al lavoro e formazione, cultura, associazionismo e pari opportunità, infine Paolo Porru è assessore alla promozione del territorio, promozione turistica, spettacolo e attività produttive. Il sindaco ha assegnato deleghe anche ad alcuni consiglieri di maggioranza. A Maria Elena Caddeo, saranno affidati la pubblica istruzione e il Servizio civile, a Davide Cancedda le politiche giovanili e l’innovazione tecnologica, ad Antonio Dedoni le attività produttive, l’agricoltura e la sicurezza negli ambienti di lavoro, infine a Simone Siddi la trasparenza, la privacy, la comunicazione. Il sindaco ha tenuto per sé le competenze in materia di bilancio, programmazione, finanze, patrimonio, affari generali e personale.

Il gruppo di maggioranza del Comune di Uras

Il consiglio comunale nella sua prima seduta, inoltre, ha eletto la commissione elettorale, composta da Maria Elena Caddeo, Simone Siddi e Maria Rita Porcu come componenti effettivi, Antonio Dedoni, Davide Cancedda e Anna Maria Dore come componenti supplenti.

Il sindaco di Uras in compagnia degli amministratori di Arborea e Marrubiu

Hanno presenziato alla riunione di insediamento i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Arborea e Marrubiu, facenti parte con Uras dell’Unione dei Comuni del Terralbese, il deputato di Uras Luciano Cadeddu (Insieme per il futuro) e i parlamentari Andrea Frailis (Partito democratico) e Salvatore Deidda (Fratelli d’Italia) e il parroco del paese don Tullio Ruggeri.

Samuele Fenu con i deputati Salvatore Deidda, Andrea Frailis e Luciano Cadeddu

Venerdì, 1° luglio 2022

Fonte: Link Oristano