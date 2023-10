A Uras nasce il primo Genoa Club della Sardegna: via ai tesseramenti

Uras

Tra gli obiettivi c’è anche un gemellaggio con i tifosi del Cagliari

È nato a Uras il primo Genoa Club della Sardegna, in occasione dei 130 anni della squadra rossoblù ligure.

La presidente è Laura Dessì, residente nel paese del Terralbese. Il suo vice è Matteo Cugis, di Pula, e il segretario è Davide Scala, di Sassari: tutti e tre sono nati a Genova.

Il club spera di raggruppare tutti i genoani sparsi sul territorio dell'Isola e ha aperto il tesseramento. Non ha una sede fisica, ma profili social (su Facebook ed Instagram ) attraverso i quali si possono contattare i referenti, raggiungibili anche tramite mail.

Per aderire al Genoa Club sardo è necessario compilare un modulo che verrà inviato tramite e-mail a chiunque ne faccia richiesta: “Andrà completato in ogni campo e rispedito al Club”, spiega la presidente.

“Abbiamo già superato i 40 tesserati e raggiunto zone come La Maddalena, Olbia, Florinas, Osilo, Portoscuso, Capoterra, Maracalagonis, Palau, Quartu Sant’Elena, San Giovanni Suergiu, Morgongiori, Calangianus e Cagliari”, dice Laura Dessì. “Tra gli iscritti anche sardi emigrati in Liguria che tifano Genoa. È con noi anche un sardo genoano in provincia di Pordenone”.

“Unire e raggiungere il popolo sardo genoano e un giorno fare un gemellaggio con i tifosi del Cagliari è il nostro obiettivo”, conclude la presidente.

A ogni tesserato sarà data una sciarpa creata dal Club: “Lo faremo alla prima occasione disponibile”, spiegano ancora, ricordando la possibilità di farlo il 5 novembre in occasione della partita Cagliari-Genoa”.

La sciarpa sarà un modo per “avere tutti qualcosa che ci accomuni, oltre alla fede per il nostro amato Grifone”, commentano i referenti del Genoa Club.

Mercoledì, 4 ottobre 2023