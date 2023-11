A Uras le storie di tredici antifascisti sardi nel libro di Lorenzo Di Biase

Uras

Primo appuntamento con “Un fine anno all’insegna della cultura”

Le storie di tredici antifascisti sardi, raccontate in un libro da Lorenzo Di Biase, apriranno a Uras la rassegna “Un fine anno all’insegna della cultura” , organizzata dalla sezione locale dell’Auser assieme alla Scuola del Popolo di Oristano.

L’appuntamento con la presentazione del libro “Antifascisti sardi. Storie di uomini contro il fascismo” è per domani – sabato 18 novembre – alle 16.30 nella sala polivalente del Comune, in via Verdi.

Lorenzo Di Biase, vice presidente regionale dell’Anppia, l’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, dialogherà con Ivo Vacca, della Scuola del Popolo, e Paolo Concas, segretario Anppia di Guspini.

Il libro racconta le vicissitudini di 13 antifascisti originari di Cagliari, Guspini, Iglesias, Lanusei, Pabillonis, Sarule, Serrenti e Villacidro.

Questo primo inconro e tutti gli appuntamenti in programma fino al 16 dicembre con vari autori sardi offriranno l’occasione di riscoprire e rileggere la Storia attraverso le micro storie di protagonisti sconosciuti.

Venerdì, 17 novembre 2023