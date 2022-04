Uras

Dopo due anni di stop forzato, assieme in campagna a cercare tronchi e rami per la festa

A Uras quest’anno riparte la raccolta della legna per il falò di San Salvatore, nella festa del martedì dopo Pasqua. Il paese ci riprova, dopo due anni di pandemia che ha costretto a ridimensionare una delle feste più amate e sentite dagli abitanti.

Alla ricerca di una giornata nella normalità, l’appuntamento è per la mattina di sabato 9 aprile al cungiau de linnas, la zona alberata dietro il cimitero di Uras. Saranno coinvolte circa 100 persone, ma si cercano braccia giovani per aiutare i più anziani e per passare una giornata speciale in compagnia.

«Solitamente la gente si ritrova alle 8. Raccoglieremo la legna fino a mezzogiorno, la caricheremo sui carrelli dei furgoni, poi festeggeremo fino a tardi», spiega Cristian Cera, dipendente di un’impresa portuale che da sempre va a raccogliere tronchi per il falò in compagnia di amici. Lo racconta con un po’ di amarezza: «Prima si andava in tanti, ora si va separati. Saremo almeno quattro gruppi di persone».

«Dopo ci sarà il pranzo insieme”, prosegue Cristian Cera “La sera si usa fare il giro del paese con i carrelli carichi di legna: le tappe saranno i bar del paese che ci inviteranno da bere, poi andremo a scaricare la legna. Abbiamo chiesto al Comune di farci montare un gazebo nella piazzetta in via Aldo Moro, dove si fa il falò, per mangiare in compagnia».

Il gruppo di Cristian Cera è alla ricerca di nuove leve per partecipare alla raccolta: «Spero che i giovani vogliano unirsi a noi per proseguire la consuetudine. Alcuni del gruppo sono grandi di età, altri hanno impegni, con i ragazzi la tradizione della festa andrà avanti».

A pochi passi dalla chiesetta costruita nel XII secolo, alla fine del paese in direzione di Terralba, ogni anno si accende un falò propiziatorio il giorno di Pasquetta. Gli uomini del paese fanno partire il fuoco nel pomeriggio, con l’arrivo della statua di Gesù Salvatore dalla chiesa principale di Uras, dedicata alla patrona Santa Maria Maddalena.