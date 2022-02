Uras

In tutta la zona mancano almeno sette camici bianchi. Gravi difficoltà

Gli abitanti di Uras scendono in piazza oggi per manifestare contro il vuoto dei servizi di medicina generale e di guardia medica che lascia senza assistenza sanitaria i circa 3000 abitanti del paese. L’appuntamento è per le 10, davanti all’ambulatorio, rimasto deserto, in Via Eleonora. Al loro fianco ci saranno anche i militanti del Comitato per la difesa del diritto alla salute di Oristano. Annunciata dal segretario provinciale Andrea Sanna anche la partecipazione della Cgil oristanese.

A guidare la protesta sarà la sindaca del paese Anna Maria Dore, che l’ha promossa. Con lei in piazza i primi cittadini dei comuni di Terralba, Arborea, Marrubiu e San Nicolò d’Arcidano. di fatto tutti interessati dal problema della grave carenza di medici di famiglia che ha ormai raggiunto dimensioni allarmanti.

In tutta la zona mancano infatti già 7 medici di base e, con i previsti pensionamenti, nei prossimi mesi saranno circa 10 mila i cittadini destinati a rimanere senza assistenza sanitaria, secondo quanto segnalato nei giorni scorsi da Alessandro Usai, segretario provinciale della Federazione dei medici di medicina generale.

Proprio Usai in un appello inviato al direttore generale della Asl di Oristano, Angelo Maria Serusi, considerata la grave emergenza per i centri rimasti senza medici di base, propone “la pubblicazione di un bando per il reperimento di medici di guardia medica diurna, da impiegare nel tempo secondo le necessità locali e con retribuzione ridefinita e assimilata alla tariffa oraria dei medici dell’Usca”, le unità impegnate nell’assistenza territoriale dei malati di covid. “Una proposta che – ricorda il segretario provinciale della Fimmg – segue quelle precedentemente formulate, ma rimaste senza alcuna risposta” , da parte della regione o degli organismi sanitari regionali.

Usai ricorda di avere già proposto la classificazione dei comuni al di sotto dei 500 abitanti come sedi disagiatissime; l’aumento del massimale in via volontaria da 1500 a 1800 assistiti, il ricorso ai medici pensionati o comunque disponibili per l’assegnazione di incarichi provvisori per la sostituzione dei medici assenti. Ipotesi di soluzione completamente cadute nel vuoto, nonostante la perdita di nuovi medici di base in diverse zone della provincia.

