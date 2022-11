Uras

Il rio Tamis e il rio Craccheras sorvegliati speciali

Sono stati monitorati per tutta la notte, a Uras, il rio Tamis e del rio Craccheras, i due corsi d’acqua che attraversano il centro abitato. Nelle scorse ore la pioggia è caduta copiosa e per questa ragione il Centro operativo comunale costituito per l’emergenza maltempo dal sindaco Samuele Fenu ha disposto un sistema di sorveglianza.

Nonostante le forti precipitazioni, che da queste parti destano sempre tanta preoccupazione, non sono state registrate grandi criticità e il livello dei canali è sotto controllo. Non è accaduto il peggio, come invece era capitato nel novembre di nove anni fa, quando il paese venne colpito dal ciclone Cleopatra.

“La situazione è sotto controllo”, ha sottolineato il sindaco Samuele Fenu, “stiamo monitorando i due canali all’interno di Uras e anche quelli all’esterno del centro abitato. Per tutta la notte il rio Tamis e il rio Craccheras sono stati tenuti sotto controllo da due guardie”.

Anche qui il forte vento ha abbattuto diversi alberi. “Alcuni sono caduti all’interno dell’area cimiteriale”, ha concluso Fenu, “altri nelle aree perimetrali degli impianti sportivi. Ma non ci sono stati danni”.

Oggi lo stesso cimitero e gli impianti sportivi sono chiusi. Lo ha previsto un’ordinanza firmata ieri dal sindaco. A Uras, inoltre, stamane sono rimaste vuole le aule delle scuole ed è chiusa pure la biblioteca.

Martedì, 22 novembre 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.