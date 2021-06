A una laureata di Fordongianus il premio “Giarr’e Janas”

“Il figlio dello scrittore, Giovanni Spano, mi ha permesso di accedere all’archivio di famiglia. Ho avuto l’opportunità di studiare il manoscritto inedito ‘Il vicolo della suora’. La volontà di Spano”, racconta la docente, “era forse quella di dar vita a un romanzo. L’opera è scritta in italiano, ma sono presenti anche parti in sardo campidanese. Dal manoscritto sono stati pubblicati in forma di racconti separati ‘Genti mia’, ‘Contus de bidda mia’ e ‘You capire?’. Raccontano, anche con ironia, la vita a Villacidro negli anni del fascismo. E il vicolo della suora che dà il titolo al manoscritto corrisponde a quella che oggi è via Garibaldi”.

Già laureata in Lettere Moderne, nel 2020 Sara Oppo ha conseguito il titolo magistrale in Filologie e Letterature classiche e moderne. La docente ha presentato alla commissione di laurea la tesi “Salvator Angelo Spano: dal romanzo ai racconti. Uno studio sulle varianti”. Il lavoro di ricerca è stato seguito dal relatore Duilio Caocci.

