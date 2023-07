A tre aziende dell’Oristanese il Premio Impresa e sostenibilità

Cagliari

L’iniziativa della Camera di commercio, in collaborazione con Crea dell’Università di Cagliari

Premio Egos 2023 “Impresa e sostenibilità” per tre aziende dell’Oristanese. Si tratta di Riso iFerrari di Cabras, la Cooperativa Pescatori Arborea S.c.a r.l., presente sul mercato con il marchio Nieddittas, e Livegreen Società Agricola S.r.l. di Oristano, leader nella produzione di spirulina biologica.

Sono state premiate nei giorni scorsi al Palazzo Regio di Cagliari. Il premio Egos 2023 “Impresa e sostenibilità” è promosso dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano, in collaborazione con Crea – Centro Servizi d’Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità dell’Università di Cagliari.

Il riconoscimento è stato conferito alle aziende che si sono distinte per la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi e sostenibili.

Il premio è un’iniziativa nell’ambito del 39ª edizione del Colloquio annuale Egos, in corso fino a domani a Cagliari.

Per la valutazione sono stati considerati elementi chiave: la creazione di relazioni positive tra l’impresa e la comunità, anche attraverso lo sviluppo di progettualità condivise con i player (enti pubblici, associazioni, etc.) del territorio; i benefici in termini di impatto ambientale, culturale o economico apportati dall’impresa nel territorio in cui opera; i benefici in termini sociali/welfare prodotti dall’impresa per la comunità di persone (interna o esterna all’impresa) con cui si relaziona.

Venerdì, 7 luglio 2023