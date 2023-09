A Torre Grande e Usellus un fine settimana contro la plastica diventata rifiuto

Oristano

Volontari al lavoro nelle due tappe oristanesi dell’evento nazionale “Sea & Rivers”

L’amore per l’ambiente e la lotta ai rifiuti fa tappa anche nell’Oristanese con il grande evento nazionale “Sea & Rivers” di Plastic Free: con guanti e sacchi, tanti volontari entreranno in azione a Oristano e Usellus, in contemporanea con oltre 200 località di tutta Italia. L’obiettivo di quest’anno è raccogliere 200 mila chili di plastica e rifiuti.

Appuntamento per il fine settimana del 30 settembre e 1° ottobre. Sabato sarà la volta di Oristano, con punto di ritrovo al chiosco Bau Beach di Torre Grande, alle 15; domenica punto di incontro a Usellus nel piazzale del cimitero, per partire alle 9 e raggiungere le campagne tra il paese ed Escovedu.

Oltre a Oristano e Usellus, saranno altre sedici località dell’Isola a partecipare all’iniziativa di Plastic Free, superando il record dello scorso anno di 17 centri aderenti: i volontari saranno a lavoro sabato anche ad Assemini, Sinnai-Solanas, La Maddalena, Olbia, Badesi, Stintino, Sassari, Nuoro e Tortolì. Il giorno dopo invece caccia alla plastica a Cagliari, Elmas, Sestu, Teulada, Arzachena, Osilo e Santa Teresa Gallura.

“Invitiamo i cittadini a partecipare agli appuntamenti di pulizia ambientale”, dice Thomas Santoro, referente regionale di Plastic Free, “per compiere un gesto concreto per l’ambiente in cui viviamo. Liberarlo dalla plastica non significa solo preservare il pianeta ma anche la nostra salute. Nano e microplastiche infatti sono penetrate nel nostro organismo, dal latte materno alle vie respiratorie. La scienza ci dice che nel 2050 nei mari ci saranno più plastiche che pesci: per invertire la rotta, dobbiamo agire da ora!”.

Per tutte le informazioni e le iscrizioni è possibile visitare la pagina dedicata agli eventi sul sito di Plastic Free .

Martedì, 26 settembre 2023