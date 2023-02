A Terralba un’offerta di lavoro per quattro braccianti agricoli

Terralba

Previsto contratto a tempo determinato

Un annuncio di lavoro per l’assunzione di quattro braccianti agricoli da inserire in organico in un’azienda con sede a Terralba.

Tra i requisiti il possesso della licenza media, della patente di tipo B e un mezzo proprio, a cui si aggiunge la disponibilità ad effettuare spostamenti tra i terreni siti a Terralba, Mogoro e Laconi. Il candidato, inoltre, dovrà avere un’esperienza di almeno 12 mesi nella coltivazione di colture orticole nelle fasi di semina, cura e raccolta.

Previsto un contratto a tempo determinato full time della durata di sei mesi.

Dopo una procedura di verifica della presenza di lavoratori già disponibili sul territorio, potrà essere valutato il rilascio di un nullaosta per l’ingresso in Italia a lavoratori stranieri residenti all’estero (come da articolo 22 del Decreto Legislativo 286/98).

Tempo fino al 2 marzo per inoltrare la propria domanda tramite il portale Sardegna Lavoro di Aspal, dopo il login sulla propria area riservata con SPID o Tessera nazionale dei servizi.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura e di accesso al portale Sardegna Lavoro leggere le istruzioni al seguente link . Per visualizzare l’annuncio completo, visitare la pagina dedicata su Sardegna Lavoro al seguente link .

Venerdì, 17 febbraio 2023