A Terralba un impegno che dura dal 2013: il comitato del quartiere Asilo celebra i dieci anni

A questo si aggiunge un altro importante impegno: fare da tramite tra i cittadini e il Comune, per segnalre problemi e necessità: dall’illuminazione pubblica alla sicurezza stradale, fino al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti. “Ci facciamo portavoce delle segnalazioni nella speranza che vengano ascoltate”, ha aggiunto la presidente. “Ogni lamentela viene riferita, per promuovere una collaborazione proficua con l’Amministrazione. Cerchiamo di fare del nostro meglio”.

Il gruppo di cittadini è molto attivo, con numerose iniziative. “Abbiamo messo in campo numerosi eventi, tra i quali le cene estive di quartiere”, ricorda Corrias. “Queste sono sempre molto partecipate, in tanti collaborano e godono di un discreto successo. Ci sono poi eventi pre-natalizi con la castagnata, la festa di Sant’Antoi de su Fogu a gennaio e le collaborazioni con il Comune e le altre associazioni, come nel caso della Festa dell’Albero”.

Il 27 ottobre è una data molto importante per il quartiere Asilo a Terralba: nella giornata di oggi, 10 anni fa, nasceva il suo comitato, il più longevo in paese. “È senz’altro un bel traguardo: dal 2013 abbiamo imparato tanto e condiviso dei bei momenti con tutta la comunità”, dice la presidente, Maria Graziella Corrias.

In questi giorni il comitato è molto impegnato e dovrà rinviare i festeggiamenti dell’anniversario. “Con l’arrivo dei nuovi parroci a San Ciriaco, oggi, stiamo collaborando per la preparazione delle celebrazioni e di dolci per il rinfresco”, ha spiegato Maria Graziella Corrias. “Inoltre ci stiamo occupando della festa di Maria Puntaoru, il 31 ottobre in via Nazionale, dalle 18: prepareremo la tradizionale pasta e ci saranno tanti dolcetti per tutti i bambini. Anche i grandi partecipano volentieri”.

Il Comitato di quartiere vuole rinfoltire le sue fila e invita tutti a partecipare. “È importante che i giovani capiscano la gioia di collaborare e quanto sia necessario per comunità”, ha concluso la presidente Corrias. “Tutti insieme possiamo fare tanto per il bene di ciascuno e di tutti”.

Venerdì, 27 ottobre 2023