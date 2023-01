Terralba

Forestale e polizia locale continuano la ricerca tra le via Roma, Rossini, Giotto e Vivaldi

Alcuni bocconi avvelenati sono stati ritrovati in una via del centro di Terralba. Anche oggi, come era avvenuto alcuni giorni fa, la squadra cinofila della Forestale di Oristano è impegnata nella ricerca delle trappole che uno sconosciuto ha disseminato la settimana scorsa in diverse vie del paese. Quei micidiali bocconi avvelenati avevano ucciso una decina di gatti, alcuni appartenenti a una colonia felina, altri di privati.

Gli agenti della Forestale hanno effettuato le ricerche in una vasta area del centro urbano compresa tra le via Roma, Rossini, Giotto e Vivaldi.

Il fiuto del cane ha permesso agli agenti di recuperare alcuni bocconi avvelenati. Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore.

Il ritrovamento delle trappole ha confermato che il “killer” dei gatti ha riempito di trappole gran parte di orti, giardini e proprietà private ubicate nel centro cittadino.

La Forestale e la polizia locale di Terralba hanno avviato le indagini per individuare il responsabile.

A Terralba è grande la preoccupazione non solo per i gatti, ma anche per i cani: molte persone in questi giorni tengono gli animali in casa, per non correre rischi.