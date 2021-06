A Terralba torna la grande festa di San Pietro: stasera tanta musica e i fuochi d’artificio

A Terralba oggi torna la grande festa di San Pietro: stasera anche i fuochi pirotecnici

Dopo un anno di stop, a causa della pandemia da coronavirus, a Terralba si celebra nuovamente la festa patronale dedicata a San Pietro. “Tenendo presenti le limitazioni ancora in vigore, il comitato ha cercato di organizzare in breve tempo un ritorno ad una classica festa patronale”, ha spiegatpo l’assessore comunale Rossella Orrù che proprio col Comitato ha attivamente collaborato in un impegno di squadra al quale hanno dato il loro contributo anche la Pro loco di Terralba, il parroco don Mattia Porcu, il sindaco Sandro Pili, il Comune e gli sponsor.

Oggi il clou della festa: alle 19, Messa Solenne con la partecipazione del vescovo e del coro Res Nova con il maestro Dante Muscas e la banda Musicale G. Verdi. Sempre oggi, alle 21, musica diffusa in vari bar del centro sponsorizzati dal gruppo Leva ‘71; alle 22, in piazza Libertà spettacolo per bambini con il Mago Mozzarella e alle 23 spettacolo pirotecnico.

Domani, martedì 29 giugno, alle 10, Santa Messa “leva ‘71” con la partecipazione del coro Folk Terralba con il maestro Francesco Baldus Vacca; alle 21.30, “Ballando sotto le stelle” in collaborazione con le scuole di danza “The power of dance” e “Asd Amelie Danza”.

Si chiude dopodomani 30 giugno, alle 22, in piazza Libertà (grazie all’aiuto della Pro loco di Terralba) con la commedia “Just Forever” della compagnia teatrale Tragodia Mogoro.

Lunedì, 28 giugno 2021

