Terralba

Incarico di un anno. Prende il posto della dottoressa Marinella Isoni

La dottoressa Magnolia Murgia da ieri, lunedì 2 maggio, ha avviato l’attività ambulatoriale nel comune di Terralba, in via Felice Porcella, n. 37, nello studio medico in precedenza occupato dalla dottoressa Marinella Isoni. L’incarico provvisorio avrà la durata massima di 12 mesi, fino alla nomina del titolare.

I cittadini in precedenza assistiti dalla dottoressa Isoni saranno presi automaticamente in carico dal nuovo medico: non occorrerà da parte loro, quindi, effettuare una nuova scelta presso gli sportelli scelta e revoca Asl.

A maggio l’ambulatorio della dottoressa Murgia sarà aperto nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 12.30 alle 14.45, il giovedì, dalle ore 14.30 alle 19.00, e il venerdì, dalle 12.30 alle 16.15.

Il suo numero di telefono è il 345 505 6565 e l’indirizzo e-mail è Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Martedì, 3 maggio 2022

