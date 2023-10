A Terralba si rinnova l’impegno dell’Associazione nazionale carabinieri

Terralba

Nuove attività grazie alla sede inaugurata in via Cavour

La nuova sezione dell’Associazione nazionale carabinieri a Terralba aprirà due volte alla settimana, per ora. Alcuni dei soci saranno operativi solo nelle prossime settimane. Ma questo ostacolo provvisorio non ferma gli ex carabinieri che da diversi anni, dopo aver dismesso la divisa, sono impegnati nei servizi di volontariato per la comunità terralbese.

“Siamo operativi ancor più di prima, ora che disponiamo di una sede”, ha detto il presidente dell’associazione, Giovanni Pittalis. “Un grazie all’amministrazione comunale, al sindaco Sandro Pili, a tutta la Giunta e al Comando provinciale dei carabinieri per la perfetta riuscita della manifestazione di sabato scorso. con la inaugurazione della sezione”.

La sede porta il nome del carabiniere Giuseppe Porceddu, nato a Terralba ed ucciso nel 1927 da una banda di malviventi in un conflitto a fuoco nelle campagne di Serbariu, nel Sulcis. I locali si trovano in via Cavour, accanto alle scuole elementari.

“Una delle attività quotidiane”, ha aggiunto Pittalis, “la offriamo proprio alle scuole. Ogni giorno all’ingresso e all’uscita svolgiamo il servizio di controllo dei bambini. Il resto della mattinata lo dedichiamo a servizi di assistenza in Comune e di ordine pubblico”.

Il presidente Pittalis ha ringraziato anche la Fanfara nazionale allievi carabinieri di Roma, che ha accompagnato la cerimonia con un’esibizione. La stessa Fanfara, diretta dal maestro e luogotenente Danilo Di Silvestro, ha preso parte alle manifestazioni svolte a Marrubiu ed Arborea, ricordando il 41° anniversario della morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Manuela Setti Carraro e dell’agente della polizia di Stato Domenico Russo. Nelle giornate di sabato e domenica è stato ricordato anche Salvo D’Acquisto, nell’80° anniversario della morte.

La Fanfara si è esibita anche alla 40ª Sagra della polenta di Arborea.