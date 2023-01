Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La compagnia “Il teatro delle gocce” è composta da Fiorella Frau, Francesca Orrù, Daniela Casti e Davide Spano. Dopo la formazione di un primo gruppo di attrici e attori, a seguito di un laboratorio di propedeutica teatrale nel biennio 2017-2018 nella palestra comunale di Marrubiu, ha portato in scena nel 2018 lo spettacolo teatrale “Toujours avec moi”, proposto per “Le vie del Natale”.

Per fortuna (o forse no) si unisce a loro anche la madre di Chantal, Olimpia, portando con sé un tocco di classe e molti indizi su una storia familiare tragicomica.

Dopo il tutto esaurito per lo spettacolo delle 19.30 la compagnia ha deciso di programmare un secondo turno, alle 17. Per prenotare il biglietto gratuito si può chiamare il numero 340.2744307.

È una nuova, brillante e folle commedia in un atto portata in scena da “Il teatro delle gocce”, la compagnia teatrale terralbese di recente formazione.

