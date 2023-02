A Terralba si può riprendere a costruire: meno vincoli contro il rischio alluvione

Terralba

Pubblicata la delibera sull’approvazione del Piano urbanistico comunale

A Terralba si allentano i vincoli idrogeologici imposti in seguito a Cleopatra, l’alluvione che aveva colpito la Sardegna nel 2013. Dopo il via libera arrivato dall’Assessorato regionale dell’Urbanistica, è stata pubblicata nei giorni scorsi sul Buras la delibera del Consiglio comunale del 22 dicembre che aveva approvato l’adeguamento del Puc al piano dell’assetto idrogeologico con il metodo bidimensionale.

“L’avvenuta pubblicazione sul Buras”, ha scritto il sindaco Sandro Pili, “ha determinato la piena efficacia degli atti adottati e quindi la possibilità di riprendere a edificare nei lotti liberi e di ampliare i fabbricati nelle zone per le quale è stato rimodulato il vincolo idrogeologico, con alcune limitazioni e nuove regole rispetto al passato, coniugando ripresa dell’attività edilizia con la tutela e la sicurezza”.

L’iter era partito due anni fa. I vincoli sono stati modificati per le zone Hi*, cioè una grossa fetta del centro abitato e una parte dell’agro attorno al paese. Finora qui non era possibile né edificare né ampliare la propria abitazione.

“Un risultato”, ha aggiunto Pili, “che seppure in un momento difficile, anche a livello internazionale, può determinare la ripresa dell’attività edilizia e del suo indotto verso l’auspicato rilancio economico, oltre a restituire dignità al diritto di proprietà dei cittadini”.

Il Comune ha già avviato l’aggiornamento del piano urbanistico comunale al piano di assetto idrogeologico e al piano paesaggistico regionale. “Ma il percorso non è concluso. L’impegno che prendiamo”, ha proseguito il sindaco di Terralba, “è di redigere ulteriori studi e approfondire quelli già effettuati per le zone che non sono state interessate in questa fase e per alcune zone ancora soggette a vincolo”.