A Terralba, senza medico: sportello riaperto e ricette a Marrubiu, ma si accende la polemica

Terralba

Duro botta e risposta tra l’Asl e il consigliere Cera

Lo sportello per la scelta del medico riapre a Terralba e a Marrubiu si possono ottenere dal medico dell’Ascot le ricette. Sono queste le buone notizie per i 1500 assistiti del Terralbese rimasti privi del medico di famiglia dopo il pensionamento della dottoressa Ileana Pani.

L’Asl di Oristano fornisce rassicurazioni in seguito alla levata di scudi venuta ieri dal sindaco di Terralba Sandro Pili (che aveva circostanziato i gravi disagi dell’utenza in una lettera inviata anche al prefetto di Oristano) e dal consigliere regionale Emanuele Cera (che vista la gravità della situazione aveva investito del problema lo stesso assessore regionale alla sanità Carlo Doria).

“Evidentemente le nostra sollecitazioni sono servite a portare l’attenzione sulle problematiche rappresentate”, commenta lo stesso consigliere regionale Cera, aggiungendo un pizzico di ironia nei confronti dell’Asl: “A fare note stampa sono veloci, se lo fossero altrettanto nella risoluzione dei problemi saremo anche più contenti”.

Proprio l’Asl di Oristano ha diffuso un’articolata nota per replicare alle contestazioni formulate. Inviata agli organi di informazione, non è pervenuta però alla nostra redazione. Risulta, comunque, pubblicata sul sito istituzionale e dà conto delle dichiarazioni del direttore generale Angelo Maria Serusi.

“Nessun calo di attenzione sulla sanità nel territorio del terralbese”, si legge nel documento. “Abbiamo posto in essere tempestivamente tutti gli atti per la sostituzione della dottoressa Ileana Pani, andata in pensione dopo 40 anni di servizio, ma purtroppo, come già avvenuto in altre situazioni, il relativo bando è andato deserto. E’ da ricordare, peraltro, l’attivazione di tre ambulatori straordinari di comunità territoriale in quel distretto sanitario, a Masullas, Uras e Marrubiu, progetto pilota in tutta l’isola”.

“Nessuna chiusura dello sportello scelta-revoca, ma solo un rallentamento dell’attività a causa della concomitante assenza per malattia di due operatori. Nella giornata odierna lo sportello è stato rinforzato con altro personale”, sostiene ancora il direttore generale, “da oggi i pazienti in carico alla dottoressa Pani sono stati resi disponibili per la scelta di altro medico e dunque, in attesa della sostituzione della dottoressa andata in pensione, si possono comunque presentare all’ASCoT di Marrubiu. Inoltre allo stato attuale sono aperti tre bandi per incarico provvisorio di medico di medicina generale nell’ambito 3.1, che comprende i paesi di Terralba, Marrubiu, Uras, San Nicolò d’Arcidano e Arborea, bandi, purtroppo, che non hanno ricevuto ancora nessuna disponibilità. Anzi sarebbe auspicale anche un coinvolgimento delle amministrazioni locali per collaborare nella ricerca di nuovi medici disposti ad accettare l’incarico. Tutte azioni, queste, che dimostrano un’immutata attenzione su tutto il territorio, al contrario di quanto affermato dal consigliere regionale Cera”.

In proposito il direttore ha ricordato ancora “che sin dallo scorso anno l’attenzione verso quel territorio si è concretizzata in più di un incontro. In particolar modo quelli tenutesi nelle aule consiliari di Terralba, Uras, Mogoro e, più volte, presso l’Unione dei Comuni ad Ales per rilevarne le esigenze specifiche”.

“Per Terralba è inoltre stato già avviato il progetto della nuova casa di comunità, per il quale sono stati ottenuti ulteriori fondi, che ne permetteranno la completa definizione progettuale. Sempre nel distretto Ales-Terralba è da ricordare l’implementazione della strumentazione ecografica con 4 nuovi ecografi nei due poliambulatori di Ales e Terralba. Sono state inoltre bandite a giugno 120 nuove ore di specialistica per i poliambulatori di Ales, Mogoro e Terralba, così come sono state bandite tutte le sedi carenti per i medici di medicina generale, anche se finora, purtroppo, non sono state rilevate disponibilità, nonostante i medesimi bandi siano stati pubblicizzati più volte nel sito istituzionale dell’azienda, a mezzo ufficio stampa, nei quotidiani locali, all’ordine dei medici e nei sistemi informativi digitali. Sul versante strutturale si ricorda che nell’ottobre scorso è stato riadattato e tinteggiato l’ambulatorio comunale di San Nicolò d’Arcidano per consentire al medico di base di poter esercitare in ambienti maggiormente idonei la propria attività di servizio. E’ stato anche riadattato l’ambulatorio di Terralba in via Santa Suia al fine di rendere, anche in questo caso, maggiormente confortevole l’ambiente di lavoro per i medici operanti. Fatti anche questi – ha precisato il direttore generale – che testimoniano, appunto, la costante attenzione della nostra azienda sanitaria per il territorio”.

Il direttore generale dell’Asl ha ricordato che gli ambulatori straordinari si basano su esclusiva adesione volontaria e su libera scelta del medico. Il loro potenziamento è, pertanto, legato a ulteriori disponibilità e adesioni. fa sapere, quindi, che sono ben 1.144 i pazienti serviti dai tre ASCoT nel distretto di Ales-Terralba, 539 a Masullas, 367 ad Uras e 238 a Marrubiu. Il dottor Serusi ha concluso: “In assenza di risorse umane utili tutti gli sforzi organizzativi, benché ben congeniati, avranno sempre limitazioni. Perché le idee, per essere attuate, hanno bisogno di risorse umane a ciò dedicate. L’attenzione verso le problematiche generali dell’assistenza collettiva e lo sforzo organizzativo per attuarle non è mai venuto meno, dando priorità, di volta in volta, ad esigenze ritenute primarie rispetto ad altre”.