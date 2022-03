Terralba

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione

Possibilità di impiego a Terralba per un panettiere. Un’azienda ha bisogno di una nuova unità da inserire stabilmente in organico: offre un contratto a tempo determinato. Il profilo ricercato è quello di un panettiere già formato, capace di gestire le diverse fasi di lavorazione per la produzione del pane e dei panificati da forno (pizza, focacce, dolci e così via).

Il candidato scelto sarà inserito in un affermato panificio. Si richiede esperienza nella mansione, si cerca una persona seria e motivata, con la passione per la panificazione e disposta al lavoro notturno tipico di questo profilo professionale.

L’azienda mira ad un inserimento stabile quindi, qualora l’esperienza sia positiva per entrambi, si procederà alla trasformazione a tempo indeterminato. Nel caso in cui si dovesse trovare un candidato con esperienza insufficiente, c’è la possibilità di un inserimento con apprendistato.

L’annuncio completo qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

