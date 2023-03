A Terralba la Livas rinnova il consiglio direttivo e fa progetti per il futuro

“La nostra associazione conta ben 60 volontari, di cui 30 operativi”, ha continuato il presidente Accalai. “Nasce come supporto alla comunità, soprattutto a livello sociale, con l’assistenza e il trasporto di pazienti per gli spostamenti, le visite e le dialisi. Abbiamo poi fatto un passo avanti entrando nel circuito del 118 e occupandoci quindi delle emergenze urgenti”.

Nuovo direttivo per l’associazione di soccorso Livas di Terralba, che da quasi 41 anni è al fianco della comunità con i suoi volontari. Il nuovo presidente è Francesco Accalai, con Daniela Murru a fare da vice e Loredana Budroni come segretario. A ricoprire la carica di economo Giampaolo Lecca, mentre Sandro Muntoni ha la responsabilità dei mezzi e della protezione civile. Il consiglio è completato da due referenti, Bonaria Porru per i servizi sociali e Maria Mura per il servizio 118.

Ma il lavoro della Livas si estende anche oltre i confini di Terralba. “Offriamo il nostro supporto anche ad altri comuni in occasione di manifestazioni”, ha aggiunto Accalai. “Saremo per esempio impegnati in occasione della tappa del Mondiale di motocross a Riola e siamo stato richiesti anche fuori dalla provincia, per esempio a Olbia e Alghero. In sostanza, andiamo dove c’è necessità”.

Dietro i tanti impegni della Livas delle risorse d’eccellenza. “Abbiamo un parco auto che ci permette questo genere di interventi. Contiamo su tre mezzi, di cui un furgone e due fuoristrada per la protezione civile, di cui uno con ambulanza per il trasporto dei pazienti. Gli utenti che invece non necessitano di essere imbarellati nel trasporto possono contare su un Doblò e un Fiat Scudo attrezzati con i supporti per le carrozzine”, dice Accalai.

“Abbiamo poi quattro ambulanze, sia per le assistenze che per le emergenze 118. L’ultima è stata acquistata proprio in occasione dei nostri 40 anni, grazie al contributo di Areus e dei fondi dei servizi sociali”, ha aggiunto Murru. “Non dimentichiamo la nostra convenzione con il Comune per gli interventi di protezione civile in caso di emergenza, che qui a Terralba è spesso legata al pericolo di allagamenti, e per l’uso dei defibrillatori installati nel territorio”.