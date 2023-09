A Terralba i sogni si avverano: i ragazzi del Centro diurno hanno il nuovo pulmino

Solidarietà In programma tante gite per giornate spensierate in compagnia

Tanti sponsor per il nuovo mezzo del Centro diurno di Terralba

Terralba

Il sogno dei 15 ragazzi che frequentano il Centro socio-educativo diurno di Terralba è finalmente divenuto realtà: nei giorni scorsi è stato consegnato il pulmino blu che d’ora in avanti li accompagnerà in tante allegre gite.

Il nuovo pullmino

L’ambizioso obiettivo è stato raggiunto grazie all’impegno dell’associazione “Casa mia”, l’associazione di genitori gestrice del Centro. Per raccogliere i fondi per l’acquisto, il 25 marzo era stata organizzata una cena nella palestra di via Napoli.

L’iniziativa aveva riscosso un grande successo: a pochi giorni dall’annuncio si era registrato il tutto esaurito e 350 prenotazioni. Poi si sono aggiunte delle donazioni provenienti dalla Penisola e addirittura dalla Francia.

Foto di gruppo il giorno della consegna del pulmino

Per ringraziare tutti gli sponsor, l’associazione ha organizzato per il 2 settembre la presentazione ufficiale del mezzo, con un piccolo rinfresco alle 11,30 nella sede dell’associazione, in piazza Onnis.

“Siamo davvero molto soddisfatti: non abbiamo solamente raggiunto un traguardo, ma l’abbiamo ampiamente superato”, ha dichiarato la responsabile dell’associazione, Cristina Manca. “Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa missione”.

In posa davanti al pulmino

Nei giorni scorsi i ragazzi hanno collaudato il pulmino con qualche piccola uscita. “Ieri per esempio ci siamo recati a Marceddì per una piccola gara di pesca improvvisata. Abbiamo approfittato delle belle giornate”, ha concluso Manca. “Ora stiamo organizzando delle gite più impegnative, che magari tengano occupati i ragazzi per l’intera giornata”.

Venerdì, 1° settembre 2023

