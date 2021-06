A Terralba bambini in biblioteca per la presentazione di “Billo”

A Terralba bambini in biblioteca per la presentazione di “Billo”

Al via gli appuntamenti estivi della rassegna “Incontro con l’autore”

Primo appuntamento estivo nella biblioteca comunale di Terralba “Sebastiano Satta” per la rassegna “Incontro con l’autore”. Domattina, martedì 15 giugno, alle 10.30 la scrittrice Livy Former presenterà il racconto per bambini intitolato “Billo”. A seguire è in programma un piccolo laboratorio creativo. L’appuntamento è rivolto a tutti i bambini dai 5 anni in su e si terrà nello spazio esterno della biblioteca. Pubblicato dalla casa editrice sarda Condaghes, il libro racconta la storia di Billo, un gatto nero con la coda dritta, un cuore puro e due occhi curiosi aperti sul mondo. Il coraggioso felino affronta una misteriosa e feroce creatura non con la forza, ma tendendo la zampa. Sarà lui a ricordarci che sentirsi abbandonati e messi da parte può farci diventare veramente cattivi. Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al numero 0783.84268. Lunedì, 14 giugno 2021 L'articolo A Terralba bambini in biblioteca per la presentazione di “Billo” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano