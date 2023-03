A Terralba assunzione per un programmatore di software

Terralba

Si offre contratto a tempo indeterminato

Un’azienda di Terralba operante nel settore della progettazione e realizzazione di dispositivi elettromedicali cerca un programmatore software da inserire in organico con contratto a tempo indeterminato.

Nonostante non sia richiesta una pregressa esperienza nella mansione, il candidato ideale dovrà essere in possesso di ottime competenze nel campo della programmazione, una conoscenza basilare del linguaggio C e C# e preferibilmente dell’ambiente .NET.

Tra i requisiti richiesti la laurea vecchio ordinamento o di primo livello afferente al gruppo di Ingegneria oppure il diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico industriale.

Il neoassunto si occuperà della realizzazione e manutenzione del software per dispositivi medici.

Tempo fino al 20 maggio per inoltrare la propria candidatura sull’area privata (qui il link ) del sito Sardegna lavoro con le modalità descritte su questo link . L’annuncio di lavoro completo è disponibile sul sito di Sardegna Lavoro al seguente link .

Venerdì, 24 marzo 2023