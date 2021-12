“Quando il direttore della nostra Scuola civica Andrea Piras ci ha proposto di ospitare il Sestetto Grimm”, dice l’assessora comunale alla Cultura, Giulia Maria Elena Carta, “non abbiamo esitato ad accettare nemmeno un secondo: una novità per i nostri bimbi e le loro famiglie, una vera e propria scoperta nell’ascolto della musica classica che entusiasma anche gli adulti, un progetto lodevole con un altrettanto lodevole obiettivo. La musica contribuisce eccome allo sviluppo sensoriale e all’ arricchimento personale fin da piccoli; ci sembrava un bel momento di apertura al clima natalizio e a tutti gli eventi che seguiranno. Un grazie da parte mia ad Andrea Piras per la proficua collaborazione di questi anni”.

L’associazione di musica, parole e immagini coinvolge il bambino in un’esperienza intensa e totalizzante che stimola diverse sfere sensoriali, in un linguaggio a lui conosciuto, quello delle fiabe.

Domenica 5 dicembre al teatro comunale arriverà invece la musica del Sestetto Grimm. Il concerto è in programma alle ore 18.30. Organizzata l’associazione Incontri Musicali, diretta dal maestro Giacomo Medas, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Terralba e la Scuola civica di musica “Alessandra Saba”.

