Terralba

Il finanziamento è arrivato dall’assessorato regionale dei Lavori pubblici

A Terralba arriva un importante finanziamento da 408mila euro per mettere in sicurezza canali e corsi d’acqua di competenza comunale. Si tratta di risorse stanziate dall’assessorato regionale dei Lavori pubblici, divise in tre annualità.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandro Pili vuole a far partire i primi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico prima della fine dell’anno. “Credo riusciremo ad avviare i lavori entro metà dicembre”, ha detto Pili. “Per noi questi fondi sono una conferma, visto che già negli scorsi anni avevano ricevuto un altro importante contributo dalla Regione”.

“Utilizzeremo queste risorse per la pulizia, la riconfigurazione e la risagomatura di canali e corsi d’acqua di competenza comunale”, ha precisato il sindaco di Terralba. “Gli interventi serviranno per garantire il regolare deflusso delle acque. Con questi lavori salvaguardiamo i campi, le aziende agricole e coloro che risiedono in campagna. Ma non solo, perché ci sono canali e corsi d’acqua anche in prossimità dei centri abitati”.