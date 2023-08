A terra sotto un albero, non riusciva più a volare: aquila salvata dalla Forestale

Animali Il rapace è stato affidato alle cure del veterinario del Centro di recupero

L'aquila con gli uomini della Forestale che l'hanno salvata

Tula

Uno splendido esemplare di Aquila del Bonelli è stata soccorsa questo pomeriggio dalla Forestale nelle campagne di Tula. Il rapace, dotato di GPS, si era adagiato a terra sotto un albero e non riusciva più a volare.

L’ Aquila del Bonelli, con le dovute cautele, è stata, resa in consegna dagli agenti del Corpo Forestale e trasportata al Centro di recupero della fauna selvatica, dell’Agenzia Forestas di Sassari. È stata affidata alle cure del veterinario Marco Muzzaddu. Il medico ora la sottoporrà alle eventuali cure e per verificarne lo stato di salute.

L’Aquila del Bonelli risulta inanellata e dotata di gps che ne consente il tracciamento da parte dell’ISPRA.

Si segnala che in questa stagione estiva, sono stati recuperate diversi esemplari di Aquile, morte a causa di fenomeni di elettrocuzione.

