A Tanca Regia spettacolo col cross country nella tappa del Circuito Mipaaf di completo

Abbasanta Si sono disputate anche le gare del Trofeo Agris di dressage e la 2ª tappa sarda della Coppa Italia Club per pony Sono stati tre giorni intensi, con tre discipline e circa 150 binomi che hanno affollato i campi dell’impianto Agris di Tanca Regia, ad Abbasanta, per gli eventi organizzati dall’Agenzia Agris e dalla Fise Sardegna, con il contributo della Regione. Spettacolare la prova di cross country che ha chiuso domenica mattina la tappa del Circuito Mipaaf di Concorso completo di equitazione I periodo, Progetto Sport e Concorso completo Nazionale Elite – Categoria Welcome. I 40 binomi si sono confrontati su un terreno naturale con ostacoli composti da tronchi e casette e persino un laghetto. La prova di cross country, riservata ai cavalli di 4 e 5 anni nati e allevati in Sardegna, si è aggiunta alle due che fanno parte del completo: il dressage e il salto ostacoli. Tra i 4 anni, si sono distinti Luca Riccardi su Cicca e Caramella Club, Giacomo Pisano su Cornet, Piero Pala su Caio Sitte, Riccardo Dettori su Country Girl e Giovanni Onnis su Calidone. Nei 5 anni, invece, Salvatore Brandinu ha svettato su Baschibara sia nel dressage sia nel salto ostacoli, mentre Piero Pala su Bizante è andato bene in tutte e tre le prove. Da segnalare anche il rendimento complessivo di Stefano Cossu su Birbone e Carlo Iuri Ala su Bozza.

Prova di cross country a Tanca Regia

Venerdì sera invece si era disputata la prima tappa del Trofeo Agris di dressage, anch’essa riservata ai cavalli sardi di 4 e 5 anni. Nei 4 anni, doppietta di Andrea Guspini, che ha vinto su Cloe e ha ottenuto il secondo posto con Clizia de Sa Pittada. Terzo posto per Filippo Sanna Randaccio su Queen of Season. Nei 5 anni, successo di Filippo Sechi su Barein e secondo posto ex equo per Iuri Carlo Ala su Bozza e Francesco Corrias su Belindo.

Un binomio in gara al cross country

Sabato e domenica c’è stata anche una festosa invasione di cavalieri e amazzoni giovanissimi (in tutto una novantina di binomi), giunti in occasione della 2ª tappa sarda della Coppa Italia Club, divisione federale per le Ponyadi, che ha proposto ben 24 prove non solo di gimcane e giochi ma anche di dressage e salto ostacoli. Lunedì 23 maggio 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano