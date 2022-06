Terralba

Laboratori, formazione e giochi per tre settimane a luglio



Confermato il Grest a Terralba, l’appuntamento estivo per i bambini dalla prima elementare e i ragazzi fino alla terza media organizzato dalle tre parrocchie di San Pietro, San Ciriaco e Gesù Maestro (Tanca Marchesa). Quest’anno sarà ospitato all’oratorio “Sant’Antonio Abate”, nella frazione di Tanca Marchesa, da lunedì 4 a venerdì 22 luglio.

Il Grest avrà come tema le emozioni, che verranno sviluppate attraverso attività di gruppo, dai laboratori creativi alla formazione. Insieme a volontari – dai 16 anni in su – che seguiranno bambini e ragazzi in tutti i percorsi ci saranno i parroci don Mattia Porcu e don Massimiliano Giorri.

Tanti i balli e i canti nel programma, immancabili in ogni edizione del Grest. Prevista anche una merenda a metà mattinata. Ci sarà spazio anche per momenti più divertenti come i giochi d’acqua, che saranno molto attesi nelle giornate calde.

Le attività si svolgeranno dalle 8:30 alle 12, dal lunedì al giovedì. Ogni venerdì mattina ci sarà una gita fuori porta, che proseguirà nel pomeriggio. I partecipanti saranno divisi in squadre e per età. Ci saranno attività più complesse per i ragazzi delle medie.

Con l’allentamento delle restrizioni, quest’anno il Grest non sarà a numero chiuso, come è successo nell’edizione della scorsa estate, che aveva visto la partecipazione di 70 bambini. Gli organizzatori si preparano a grandi numeri, paragonabili a quelli registrati prima della pandemia. Già lunedì 30, il primo giorno di iscrizioni al Grest, si sono presentati tanti bambini alla cartolibreria “Il mago di Oz” di via Eleonora, che raccoglie le adesioni insieme alla parrocchia di San Ciriaco.

Per chiunque volesse partecipare, c’è una quota d’iscrizione di 30 euro, che comprende una maglietta, un cappellino e il materiale necessario per svolgere le attività del Grest. L’accompagnamento dei bambini e dei ragazzi all’oratorio di Tanca Marchesa sarà a carico dei genitori.

