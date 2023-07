A Suni approvati bilancio e Duc, ma la minoranza contesta: “Documenti vuoti, zero finanziamenti”

Suni

Il gruppo Uniti per Suni denuncia l’assenza di programmazione

Approvazione con riserve per il bilancio e il documento unico di programmazione, votati ieri dal Consiglio comunale di Suni. La minoranza del Gruppo Uniti per Suni parla di “documenti vuoti, inconsistenti, come vuoto e inconsistente è l’apporto che questa amministrazione sta dando al bene del nostro paese, al suo presente e, soprattutto, al suo futuro”.

Pier Tonio Pinna contesta: “Si tratta di documenti basilari per la vita del Comune che l’amministrazione approva con estremo ritardo e che denotano, purtroppo, ancora una volta, l’assoluta inadeguatezza della maggioranza al governo del nostro paese”.

Pinna denuncia anche la totale assenza di finanziamenti: “Quello che è possibile leggere fra le righe delle tante pagine costituenti le delibere è la totale assenza di programmazione del sindaco e della giunta comunale in primis, che si esplica ad esempio e principalmente nel fatto che Suni non ha ricevuto in tre anni nessun nuovo finanziamento pubblico regionale o statale, frutto di richieste fatte dall’amministrazione”, accusa. Scorrendo la serie di bandi pubblicati dalla Regione Sardegna negli ultimi anni, Suni non è mai presente”.

Il gruppo elenca alcuni esempi: “Recentemente un avviso pubblico della Regione Sardegna del marzo 2023 ad esempio, che finanzia i Comuni per la realizzazione di aree di sosta camper. Hanno partecipato circa 150 comuni fra i quali non c’è Suni, ovviamente; nel 2022 (la graduatoria finale è stata approvata a novembre 2022) un altro bando importantissimo che finanziava i comuni per la manutenzione e il miglioramento della viabilità con interventi fino a 300.000 euro, al quale sono arrivate 402 domande (quindi hanno partecipato quasi tutti i paesi della Sardegna e altri enti pubblici territoriali) fra le quali, manco a dirlo manca Suni. Ancora, un altro bando statale del 2022 chiamato Sport e periferie, che poteva portare ingenti somme per la riqualificazione delle nostre strutture sportive è passato ugualmente senza che Suni abbia in nessun modo partecipato, fra l’altro dopo che l’amministrazione ha dichiarato nelle linee programmatiche di voler sistemare il campo sportivo entro il 2025: un’assurda contraddizione”.

“Tre esempi, questi, ma ce ne sarebbero tanti altri, che dimostrano quanto il sindaco e l’amministrazione siano totalmente inadeguati: eppure il turismo, anche dei camperisti, può essere una scommessa per il nostro paese, eppure abbiamo tante strade da sistemare e rendere decorose, lo sport è una delle poche risorse aggregative per i nostri giovani”, continua Pinna per il gruppo Uniti per Suni.

“Un Comune che non programma è un Comune che è destinato a fallire: fra qualche anno Suni non avrà più soldi da spendere provenienti da fonti di finanziamento esterne”, conclude il consigliere di minoranza. “Le uniche poche cose realizzate in questi tre anni, come la sistemazione della strada di mattigliarada o il completamento della chiesa di San Cosimo, e le poche che probabilmente si vedranno nei prossimi due, sono frutto del lavoro delle passate amministrazioni”.

Sabato, 15 luglio 2023